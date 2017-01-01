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В бориспольском аэропорту появились первые зарядки для электрокаров — цены

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Электрозарядное устройство рассчитано на два паркоместа.
В бориспольском аэропорту появились первые зарядки для электрокаров
В бориспольском аэропорту появились первые зарядки для электрокаров
depositphotos.com

В бориспольском аэропорту появились зарядные устройства для электрокаров. Зарядка рассчитана на два паркоместа. Такую информацию на своей странице в Facebook сообщил заместитель директора аэрпопорта Георгий Зубко.

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Найти электрозарядную установку можно на парковке Р4, возле отеля.

Сколько стоит полностью зарядить автомобиль:

  • Nissan Leaf обойдется водителю примерно в 124 грн;

  • Renault Zoe – 182 грн;

  • Tesla (европейская) – 439 грн.

Зубко акцентировал, что стоимость 1 кВт потребления электроэнергии составит 4 грн и 9 грн за 1 час использования.

Оплатить зарядку можно с помощью приложения ElectroUA.

Для пользования услугами «зарядка авто» необходимо провести регистрацию в системе и пополнить баланс.


Напомним, появился новый калькулятор, который просчитывает стоимость растаможки машин.

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Теги: электрокар, зарядка для электрокара, аеропорт Борисполь
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