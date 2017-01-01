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Каждый десятый украинец работает на двух работах

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Всего в Украине работают две трети граждан.
Каждый десятый украинец работает на двух работах
Каждый десятый украинец работает на двух работах
depositphotos.com

Проблема с трудоустройством периодически может возникать у каждого человека. Но в Украине далеко не самый стабильный рынок труда. За последние три года треть граждан не имели работы или были в поиске. Такие данные опубликовала компания R&B Group.

Большинство украинцев было без работы на протяжении нескольких месяцев за последние годы
Большинство украинцев было без работы на протяжении нескольких месяцев за последние годы
rb.com.ua

Чаще всех без работы оказывалась молодежь до 30 лет, жители сел, а также люди из западных и южных регионов Украины.

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В настоящее время работают две трети украинцев (60%), тогда как 40% жителей Украины не работают. Следует заметить, что в сравнении с началом в 2018 г. доля работающих украинцев выросла на 7%.

Работающих мужчин больше, чем женщин. В зависимости от местности и региона проживания чуть больше работающих украинцев приходится на городское население и центральный регион.

Подавляющее большинство работающих украинцев (83%) заняты на одной постоянной работе, каждый десятый (11%) работает на одной постоянной и одной дополнительной работе.

Некоторые украинцы работают на нескольких работах
Некоторые украинцы работают на нескольких работах
rb.com.ua

Подавляющее большинство украинцев (86%) в настоящее время не занимаются поиском работы, тогда как ищут работу 14% жителей страны.

Напомним, в Польше оценили вклад украинцев в развитие экономики.

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Теги: работа, зарплата, рынок труда, работающее население
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