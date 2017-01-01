Всего в Украине работают две трети граждан.

Каждый десятый украинец работает на двух работах depositphotos.com

Проблема с трудоустройством периодически может возникать у каждого человека. Но в Украине далеко не самый стабильный рынок труда. За последние три года треть граждан не имели работы или были в поиске. Такие данные опубликовала компания R&B Group.

Большинство украинцев было без работы на протяжении нескольких месяцев за последние годы rb.com.ua

Чаще всех без работы оказывалась молодежь до 30 лет, жители сел, а также люди из западных и южных регионов Украины.

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В настоящее время работают две трети украинцев (60%), тогда как 40% жителей Украины не работают. Следует заметить, что в сравнении с началом в 2018 г. доля работающих украинцев выросла на 7%.

Работающих мужчин больше, чем женщин. В зависимости от местности и региона проживания чуть больше работающих украинцев приходится на городское население и центральный регион.

Подавляющее большинство работающих украинцев (83%) заняты на одной постоянной работе, каждый десятый (11%) работает на одной постоянной и одной дополнительной работе.

Некоторые украинцы работают на нескольких работах rb.com.ua

Подавляющее большинство украинцев (86%) в настоящее время не занимаются поиском работы, тогда как ищут работу 14% жителей страны.

Напомним, в Польше оценили вклад украинцев в развитие экономики.

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