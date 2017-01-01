Курсы валют: НБУ ослабил гривну после трех дней роста

Во вторник доллар подорожает на шесть копеек, а евро – сразу на 12 копеек. На межбанке курс доллара и еврот снизились.

Национальный банк Украины на вторник, 5 ноября, ослабил курс гривны по отношению к американскому доллару почти на шесть копеек – до 24,79 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 4 ноября.

Читай также: Кабмин утвердил проект госбюджета на 2020 год с изменениями ко второму чтению

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2479,8021 гривны (+5,9877);

– 100 евро – 2766,96 гривны (+11,3813).

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 6 копеек до 24,81 гривен за доллар, курс в покупке до 24,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 27,66 гривен за евро.

Напомним, бюджет-2019 недовыполнен на 47 миллиардов гривен.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram