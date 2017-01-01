Курсы валют: НБУ ослабил гривну после трех дней роста
Национальный банк Украины на вторник, 5 ноября, ослабил курс гривны по отношению к американскому доллару почти на шесть копеек – до 24,79 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 4 ноября.
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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2479,8021 гривны (+5,9877);
– 100 евро – 2766,96 гривны (+11,3813).
В первый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 6 копеек до 24,81 гривен за доллар, курс в покупке до 24,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 27,66 гривен за евро.
Напомним, бюджет-2019 недовыполнен на 47 миллиардов гривен.
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