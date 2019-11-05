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Украина закачала рекордное количество газа - Оржель

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Украина готова к остановке транзита газа по украинской территории.
В украинские газохранилища закачано рекордное количество газа
В украинские газохранилища закачано рекордное количество газа
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В украинских газохранилищах закачано рекордное количество газа для обеспечения отопительного сезона. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире ICTV.

По словам министра, Украина готова к остановке транзита газа по украинской территории.

“Почему готовы? Потому что в украинских подземных газохранилищах - рекордное количество газа, которое закачано для того, чтобы проходить отопительный сезон. На самом деле, с тем количеством газа мы можем пройти отопительный сезон вообще без получения транспортировки или поставки газа. На сегодня это больше чем 21,7 млрд кубов газа в украинских газохранилищах“, - сказал Оржель.

В то же время, он заявил, что в правительстве ни в коем случае не исключают приоритетность договора о транспортировке газа.

“Потому что для Украины есть приоритет получения и заработка денег на транспортировке газа“, - добавил министр.

Напомним, премьер рассказал, когда в Украине произойдет экономический скачек.

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Теги: газ, отопительный сезон, хранилища, Алексей Оржель
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  05.11.2019, 11:34
Оценка:  0
гость
Все же если транзит прекратится совсем на следующий сезон придется у пшеков амеровский покупать, а его недостаточно.
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