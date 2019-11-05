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Украина нарастила запасы угля вдвое - министр

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Этот уголь из США, Колумбии, а также из украинских частных шахт.
Украина нарастила запасы угля
Украина нарастила запасы угля
depositphotos.com

Украина нарастила запасы угля вдвое. Об этом сказал министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV.

“Мы нарастили запасы угля более чем на 50 процентов ... Зашли мы с такой цифрой как 864 тысяч тонн, сейчас у нас 1,8 млн тонн угля на тепловых электростанциях... Уголь у нас идет из собственных источников. Это, в частности уголь и из государственных шахт”, - сказал Оржель.

По его словам этот уголь из США, Колумбии, а также из украинских частных шахт.

Напомним, Украина закачала рекордное количество газа.

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Теги: шахты, уголь, Алексей Оржель
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  05.11.2019, 12:44
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гость
Раньше каждый балкер с ЮАР и США оркестр встречал. Теперь тишина...
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