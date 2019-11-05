Украина нарастила запасы угля вдвое - министр

Этот уголь из США, Колумбии, а также из украинских частных шахт.

Украина нарастила запасы угля вдвое. Об этом сказал министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель в эфире телеканала ICTV.

“Мы нарастили запасы угля более чем на 50 процентов ... Зашли мы с такой цифрой как 864 тысяч тонн, сейчас у нас 1,8 млн тонн угля на тепловых электростанциях... Уголь у нас идет из собственных источников. Это, в частности уголь и из государственных шахт”, - сказал Оржель.

По его словам этот уголь из США, Колумбии, а также из украинских частных шахт.

Напомним, Украина закачала рекордное количество газа.



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