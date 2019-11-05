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Премьер рассказал, когда в Украине произойдет экономический скачек

Комментариев: 3
В следующем году начнется подготовка к экономическому росту.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прогнозирует, что экономический скачек в Украине случится в 2021 году, а следующий год будет подготовительным этапом. Такое заявление премьер сделал в эфире программы “Свобода слова“ на телеканале ICTV.

“Мы ожидаем, что этот год - это год инвентаризации и кадрового обновления, а следующий - подготовка для экономического скачка. У нас должна запуститься экономика, должны стремительно появляться новые рабочие места, производство“, - убежден глава правительства.

В следующем году также планируют сократить около 10% госслужащих.

“Но главную экономию мы предусматриваем за счет IТ-инструментов, современных баз данных. Мы сейчас как государство оперируем ужасно неточными данными. Мы иногда как государство принимаем решения вслепую. В следующем году у нас должна появиться база данных, которая покажет, например, сколько у нас учеников, студентов“, - сказал Гончарук.

Также премьер рассказал, что в следующем году в Украине планируют провести перепись населения.

“Сейчас ищем возможность провести перепись максимально с учетом онлайн-инструментов, то есть стимулировать людей заполнять информацию о себе в онлайне“, - отметил премьер.

Напомним, Гончарук сообщил, кого винить в случае срыва отопительного сезона.

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Теги: экономический рост, Гончарук, Кабмин
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  05.11.2019, 11:22
Оценка:  0
гость
Ну начальство скажет скакать - снова поскачем, только за деньги
Путин_xyйло    05.11.2019, 10:59
Оценка:  +1
Путин_xyйло
До 2021 года или ходжа, или эмир, или ишак!..
Рассчет на то что в 2021 году никто не вспомнит что обещалось в 2019.
гость  (аноним)  05.11.2019, 10:57
Оценка:  -1
гость
Перестаньте врать. Скачок во тьму, это да. Никому сильная Украина не нужна. Это не входит в планы мировой жидэлиты.
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