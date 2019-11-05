Премьер рассказал, когда в Украине произойдет экономический скачек

В следующем году начнется подготовка к экономическому росту.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прогнозирует, что экономический скачек в Украине случится в 2021 году, а следующий год будет подготовительным этапом. Такое заявление премьер сделал в эфире программы “Свобода слова“ на телеканале ICTV.

“Мы ожидаем, что этот год - это год инвентаризации и кадрового обновления, а следующий - подготовка для экономического скачка. У нас должна запуститься экономика, должны стремительно появляться новые рабочие места, производство“, - убежден глава правительства.

В следующем году также планируют сократить около 10% госслужащих.

“Но главную экономию мы предусматриваем за счет IТ-инструментов, современных баз данных. Мы сейчас как государство оперируем ужасно неточными данными. Мы иногда как государство принимаем решения вслепую. В следующем году у нас должна появиться база данных, которая покажет, например, сколько у нас учеников, студентов“, - сказал Гончарук.

Также премьер рассказал, что в следующем году в Украине планируют провести перепись населения.

“Сейчас ищем возможность провести перепись максимально с учетом онлайн-инструментов, то есть стимулировать людей заполнять информацию о себе в онлайне“, - отметил премьер.

Напомним, Гончарук сообщил, кого винить в случае срыва отопительного сезона.

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