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В киевских супермаркетах запустили программу FacePay24

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В основе сервиса — технология FaceID от Приватбанка.
В киевских супермаркетах запустили программу FacePay24
В киевских супермаркетах запустили программу FacePay24
depositphotos.com

Сеть супермаркетов “Велика Кишеня“ и Приватбанк запустили новую технологию оплаты товаров. Об этом сообщил в Facebook менеджер Visa по работе с торгово-сервисными предприятиями Алексей Власенко.

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Теперь расплатиться за товары можно на кассах самообслуживания. Для этого покупатель должен подойти к камере, которая отсканирует его лицо и сравнит с тем, что хранится в базе Приват24.

“В основе сервиса — технология FaceID от Приватбанка. Чтобы начать ею пользоваться, необходимо сделать селфи в приложении Приват24 и привязать к фото свою банковскую карту Visa“, — говорится в сообщении.

Точность распознавания лиц — 99,3%.

Напомним, США увеличили инвестиции в искусственный интеллект на 120%.

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Теги: FacePay24, FaceID, приват 24, Приват банк
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