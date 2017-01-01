В киевских супермаркетах запустили программу FacePay24

В основе сервиса — технология FaceID от Приватбанка.

Сеть супермаркетов “Велика Кишеня“ и Приватбанк запустили новую технологию оплаты товаров. Об этом сообщил в Facebook менеджер Visa по работе с торгово-сервисными предприятиями Алексей Власенко.

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Теперь расплатиться за товары можно на кассах самообслуживания. Для этого покупатель должен подойти к камере, которая отсканирует его лицо и сравнит с тем, что хранится в базе Приват24.

“В основе сервиса — технология FaceID от Приватбанка. Чтобы начать ею пользоваться, необходимо сделать селфи в приложении Приват24 и привязать к фото свою банковскую карту Visa“, — говорится в сообщении.

Точность распознавания лиц — 99,3%.

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