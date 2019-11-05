Сейчас готовится соответствующий законопроект.

В Раде предлагают запретить продавать квартиры до регистрации в реестре depositphotos.com

В Верховной Раде Украины готовится законопроект, который сможет защитить средства инвесторов, вкладывающих в строительство жилья. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в Facebook.

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Проект предлагает ввести запрет на продажу квартир до тех пор, пока жилье не пройдет регистрацию в специальном реестре.

Регистрацию в системе можно будет провести только при наличии полного пакета законных разрешительных документов.

“Возможно, используя какие-то схемы, застройщик и сможет начать строительство без полного пакета документов. Но начать продавать или получать деньги от инвесторов – нет. Таким образом, мы создадим условия, когда отсутствие документов будет невыгодно самому застройщику”, – написала Елена Шуляк.

Также Шуляк написала, в ВР уже прошли слушания по указанному вопросу. Также официально направлено обращение в Кабмин, Верховный суд и соответствующие министерства для того, чтобы каждый на своем уровне провел аудит проблемы и наработал конкретные пути ее решения.

Напомним, половина объектов жилищного строительства в Украине являются рисковыми.

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