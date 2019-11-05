Гончарук представляет обновленный проект бюджета на 2020 год

Именно этот проект правительство будет рекомендовать депутатам принять во втором чтении.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сегодня, 5 ноября, на заседании Кабмина представляет обновленный проект бюджета на 2020 год.

Именно этот проект правительство будет рекомендовать депутатам принять во втором чтении.

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Расходы в новом проекте запланированы на уровне 1,17 трлн гривен, дефицит — 2,09% от ВВП.

Ранее в интервью “Экономической правде“ министр финансов Оксана Маркарова заявляла, что Кабмин планирует внести существенные изменения в госбюджет-2020.

По ее словам, главный финансовый документ страны пересмотрят из-за нового макроэкономического прогноза и новой законодательной базы вместе с депутатскими предложениями.

“За неполные два месяца работы Верховная Рада приняла много важных реформ, которые будут иметь влияние на экономический рост. Это законы о концессиях, о приватизации, о выравнивании правил игры на таможне, о создании уполномоченных экономических операторов, об общем режиме транзита“, – отметила Маркарова.

Также Маркарова отметила, что одна из главных целей Кабмина — это рост ВВП.

“5-7% роста ВВП – наша цель... Но бюджет не может рассчитываться целью, он рассчитывается на макропрогнозе... Для бюджета важен весь набор показателей. Это и номинальный ВВП, и инфляция, и потребление, и показатель курса гривны. Мы уже видим, что курс будет крепче“, – заявила она.

Напомним, премьер рассказал, когда в Украине произойдет экономический скачек.



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