В Украине прогнозируют рост цен на электроэнергию
Глава Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам Валерий Тарасюк заявил, что рост цен на электроэнергию в Украине неизбежен. Речь идет о среднесрочной и долгосрочной перспективе. Об этом Тарасюк заявил в эфире программы “Свобода слова“.
“У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и можно доказать это на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность - и это цепная реакция“, - сказал Тарасюк.
Глава НКРЭКУ так же назвал существование разных тарифов на электроэнергию для населения и для бизнеса “раковой опухолью“.
Напомним, в НБУ рассказали, что рост цен тормозит курс гривны.
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