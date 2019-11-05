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В Украине прогнозируют рост цен на электроэнергию

Комментариев: 1
Речь идет о среднесрочной и долгосрочной перспективе.
В Украине прогнозируют рост цен на электроэнергию
В Украине прогнозируют рост цен на электроэнергию
depositphotos.com

Глава Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам Валерий Тарасюк заявил, что рост цен на электроэнергию в Украине неизбежен. Речь идет о среднесрочной и долгосрочной перспективе. Об этом Тарасюк заявил в эфире программы “Свобода слова“.

“У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование и можно доказать это на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, за нас его платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность - и это цепная реакция“, - сказал Тарасюк.

Глава НКРЭКУ так же назвал существование разных тарифов на электроэнергию для населения и для бизнеса “раковой опухолью“.

Напомним, в НБУ рассказали, что рост цен тормозит курс гривны.

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Теги: рост цен, электроэнергии, Тарасюк
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  05.11.2019, 13:39
Оценка:  0
гость
Волєрык Тарасука пірістань нюхати муку.
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