В бюджете-2020 изменили прогноз курса доллара

Кабмин улучшил прогноз курса доллара по сравнению с предыдущим проектом госбюджета на 2020 год.

Кабинет министров Украины прогнозирует, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. Об этом на презентации проекта госбюджета-2020 сказала министр финансов Оксана Маркарова.

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При этом прогноз улучшен по сравнению с предыдущим (28,2 грн/доллар), который был заложен в госбюджете-2020 к первому чтению.

Как заявила Маркарова, курс доллара закладывается в макропрогнозе правительства.

“Макропрогноз, который мы утвердили ранее, который готовится Министерством экономики, содержит средний курс 27 гривень за долар“, - скзаала вона.

После первого чтения госбюджета Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины изменило макропрогноз на 2020 год, заложив в нем курс на уровне 27 грн/доллар.

При этом в оптимистическом сценарии Минэкономики заложен курс 24,8 грн/доллар.

Напомним, Гончарук представил обновленный проект бюджета на 2020 год.

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