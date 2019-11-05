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В бюджете-2020 изменили прогноз курса доллара

Комментариев: 2
Кабмин улучшил прогноз курса доллара по сравнению с предыдущим проектом госбюджета на 2020 год.
Кабмин изменил прогноз курса доллара в бюджете-2020
Кабмин изменил прогноз курса доллара в бюджете-2020
пресс-служба НБУ

Кабинет министров Украины прогнозирует, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар. Об этом на презентации проекта госбюджета-2020 сказала министр финансов Оксана Маркарова.

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При этом прогноз улучшен по сравнению с предыдущим (28,2 грн/доллар), который был заложен в госбюджете-2020 к первому чтению.

Как заявила Маркарова, курс доллара закладывается в макропрогнозе правительства.

“Макропрогноз, который мы утвердили ранее, который готовится Министерством экономики, содержит средний курс 27 гривень за долар“, - скзаала вона.

После первого чтения госбюджета Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины изменило макропрогноз на 2020 год, заложив в нем курс на уровне 27 грн/доллар.

При этом в оптимистическом сценарии Минэкономики заложен курс 24,8 грн/доллар.

Напомним, Гончарук представил обновленный проект бюджета на 2020 год.

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Теги: бюджет, Кабмин Украины, бюджет Украины, Госбюджет, курс гривны, курс долара, курс доллара к гривне
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Комментариев (2)
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Michael2811    05.11.2019, 15:03
Оценка:  -2
Michael2811
Значит ждите 30-ть,не ошибётесь точно!!!!!!! Ну с запасом!
гость  (аноним)  05.11.2019, 15:01
Оценка:  -2
гость
То есть, наё...б продолжается, всё идет по пейсатому плану.
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