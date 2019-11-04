В Кабмине рассказали, повысят ли зарплаты учителям

Для значительного повышения необходим экономический рост страны.

Зарплаты будут повышать, но не до такой степени как хотелось бы depositphotos.com

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, будут ли повышать зарплаты учителям. Такое заявление премьер сделал в эфире программы “Свобода слова“.

Гончарук акцентировал, чтобы учителям повысили зарплаты существенно, необходим хороший экономический рост в стране.

Читай также: Премьер рассказал, когда в Украине произойдет экономический скачек

По словам премьера, зарплаты будут повышать, но не до такой степени как хотелось бы. Чтобы обеспечить достаточное повышение, насколько заслуживают наши учителя, премьер-министр считает, что нам нужен больший экономический рост. То есть, чтобы экономика производила больше ресурсов, больше налогов.

Сейчас опытный воспитатель детского сада получает 6509 гривен, молодой учитель - 6410, опытные учителя высшей категории - 8182, молодые мастера в профтехучилищах - 4540 гривен с надбавками, опытные мастера со стажем получают 6974 гривны, а руководители кружков внешкольной работы - 4173.

Напомним, Гончарук представляет обновленный проект бюджета на 2020 год.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram

