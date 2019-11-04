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В Кабмине рассказали, повысят ли зарплаты учителям

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Для значительного повышения необходим экономический рост страны.
Зарплаты будут повышать, но не до такой степени как хотелось бы
Зарплаты будут повышать, но не до такой степени как хотелось бы
depositphotos.com

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, будут ли повышать зарплаты учителям. Такое заявление премьер сделал в эфире программы “Свобода слова“.

Гончарук акцентировал, чтобы учителям повысили зарплаты существенно, необходим хороший экономический рост в стране.

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По словам премьера, зарплаты будут повышать, но не до такой степени как хотелось бы. Чтобы обеспечить достаточное повышение, насколько заслуживают наши учителя, премьер-министр считает, что нам нужен больший экономический рост. То есть, чтобы экономика производила больше ресурсов, больше налогов.

Сейчас опытный воспитатель детского сада получает 6509 гривен, молодой учитель - 6410, опытные учителя высшей категории - 8182, молодые мастера в профтехучилищах - 4540 гривен с надбавками, опытные мастера со стажем получают 6974 гривны, а руководители кружков внешкольной работы - 4173.

Напомним, Гончарук представляет обновленный проект бюджета на 2020 год.

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Теги: зарплаты учителей, Гончарук, Кабмин, экономический рост
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