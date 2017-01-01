Кабмин сократит расходы на деятельность органов власти

Сегодня презентовали проект бюджета на 2020 год.

Кабинет министров Украины внес изменения в бюджет на 2020 год и уменьшил расходы на деятельность органов власти на 10%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время презентации обновленного проекта бюджета.

Стоит отметить, что этот проект подадут на рассмотрение в Верховную Раду.

“Мы исходим из того, что дополнительные ресурсы надо искать в уменьшении расходов на государство, в борьбе с коррупцией и уменьшении теневого сектора. Мы предлагаем в этом бюджете уменьшить расходы на обслуживание деятельности правительства и центральных органов власти на 10% в среднем“, — рассказал Гончарук.

Напомним, Кабмин утвердил проект госбюджета на 2020 год с изменениями ко второму чтению.



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