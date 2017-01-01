МВФ отсрочил финансовую помощь для Украины
Мировой валютный фонд отсрочил финансовую помощь для Украины. В фонде считают, что президент Украины Владимир Зеленский не вернет выведенных из украинских банков активов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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Как пишет издание, украинский президент должен более настойчиво добиваться возвращения выведенных средств из “разоренных банков“.
“В том числе с того, что когда-то контролировался близким соратником“, - пишут в издании.
“Среди вызовов, с которыми столкнулась Украина в получении поддержки МВФ - Игорь Коломойский, магнат и поклонник Зеленского, который находится под следствием в США. Коломойский, один из самых богатых людей Украины, активно поддерживал Зеленского во время его президентской кампании. По словам людей, знакомых с переговорами фонда с Украиной, МВФ пристально следит за их отношениями“, - пишет WSJ.
В МВФ сказали Зеленскому, что он должен более «агрессивно» искать пропавшие деньги, чтобы выполнить свое обещание и очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и кражами.
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Издание утверждает, что МВФ будет задерживать транш до тех пор, пока не убедится, что правительство Украины будет настойчиво пытаться вернуть около $ 15 млрд, украденных из более чем 100 банков, включая ПриватБанк.
Напомним, госдолг США побил рекорд.
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