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МВФ отсрочил финансовую помощь для Украины

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The Wall Street Journal пишет, что МВФ будет задерживать транш пока не убедится, что правительство Украины настойчиво пытается вернуть около $ 15 млрд, украденных из более чем 100 банков.
МВФ отсрочил финансовую помощь для Украины
МВФ отсрочил финансовую помощь для Украины
depositphotos.com

Мировой валютный фонд отсрочил финансовую помощь для Украины. В фонде считают, что президент Украины Владимир Зеленский не вернет выведенных из украинских банков активов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Как пишет издание, украинский президент должен более настойчиво добиваться возвращения выведенных средств из “разоренных банков“.

“В том числе с того, что когда-то контролировался близким соратником“, - пишут в издании.

“Среди вызовов, с которыми столкнулась Украина в получении поддержки МВФ - Игорь Коломойский, магнат и поклонник Зеленского, который находится под следствием в США. Коломойский, один из самых богатых людей Украины, активно поддерживал Зеленского во время его президентской кампании. По словам людей, знакомых с переговорами фонда с Украиной, МВФ пристально следит за их отношениями“, - пишет WSJ.

В МВФ сказали Зеленскому, что он должен более «агрессивно» искать пропавшие деньги, чтобы выполнить свое обещание и очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и кражами.

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Издание утверждает, что МВФ будет задерживать транш до тех пор, пока не убедится, что правительство Украины будет настойчиво пытаться вернуть около $ 15 млрд, украденных из более чем 100 банков, включая ПриватБанк.

Напомним, госдолг США побил рекорд.

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Теги: МВФ, транш, инвесторы
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