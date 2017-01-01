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“Я против того, чтобы печатать деньги" - Гончарук

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Премьер считает, что эмиссия только забирает деньги из карманов налогоплательщиков.
Кабмин выступает против эмиссии денег
Кабмин выступает против эмиссии денег
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступает против эмиссии денег и считает, что она только забирает средства из карманов налогоплательщиков. Об этом глава правительства заявил во время презентации проекта бюджета на 2020 год ко второму чтению.

“Я против того, чтобы печатать деньги, потому что это скрытый налог на людей. Если вы начинаете печатать деньги, вы фактически забираете деньги из карманов фактических налогоплательщиков“, - сказал Гончарук.

Он также отметил, что монетарная политика - это сфера Национального банка.

“Правительство и Национальный банк, они сейчас действуют согласованно, мы пытаемся согласовать монетарную и фискальную политику, для того чтобы гривна была стабильна, а макроэкономическая ситуация улучшалась. Это способствует снижению инфляции, и снижению процентной ставки по кредитам“, - отметил Гончарук.

Напомним, в Кабмине рассказали, повысят ли зарплаты учителям.

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Теги: Гончарук, эмиссия гривны, НБУ, правительство
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