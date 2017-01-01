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Курсы валют: гривна отыграла вчерашнее падение

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В среду доллар подешевеет на семь копеек, а евро – сразу на 20 копеек. На межбанке курс доллара и евро снизились.
Гривна укрепилась на семь копеек
Гривна укрепилась на семь копеек
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на среду, 6 ноября, укрепила гривну по отношению к американскому доллару на семь копеек – до 24,71 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 5 ноября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2471,9467 гривны (-7,8554);

– 100 евро – 2746,0856 гривны (-20,8776).

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на восемь копеек до 24,73 гривен за доллар, курс в покупке до 24,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 24 копейки до 27,42 гривен за евро.

Напомним, Нацбанк сменил независимого аудитора.

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Теги: курс валют, курс гривны, курс нбу, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
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