Курсы валют: гривна отыграла вчерашнее падение
Национальный банк Украины на среду, 6 ноября, укрепила гривну по отношению к американскому доллару на семь копеек – до 24,71 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 5 ноября.
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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2471,9467 гривны (-7,8554);
– 100 евро – 2746,0856 гривны (-20,8776).
Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на восемь копеек до 24,73 гривен за доллар, курс в покупке до 24,78 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 24 копейки до 27,42 гривен за евро.
Напомним, Нацбанк сменил независимого аудитора.
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