Зеленский поручил поднять Украину в Doing Business
Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу до конца текущего года разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business, а также начать подготовку к масштабной приватизации и введения рынка земли, сообщает пресс-служба Офиса президента.
“Я буду обращаться к министрам с просьбой обеспечить выполнение таких задач. Тимофею Милованову - министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business до 31 декабря 2019“, - сказал президент во время встречи с правительством и руководством Верховной Рады Украины, состоявшейся в Офисе президента.
Также Минэкономики начать подготовку к масштабной приватизации, в частности до 31 декабря передать в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию 500 государственных предприятий.
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Кроме того, министерство должно до конца 2019 осуществить продажу на электронных аукционах более 40 единых имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций.
“Также определить топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации“, - отметил Владимир Зеленский.
Как отметил глава государства, Минэкономики до 31 декабря подготовиться к введению рынка земли.
“Создать электронный реестр инженеров-землеустроителей и предоставить им право осуществления государственной регистрации этой земли. Обнародовать 100% решений о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы и нормативно закрепить ведения документации по землеустройству исключительно в электронной форме“, - подчеркнул президент.
Владимир Зеленский также отметил, что Минэкономики должно до конца текущего года разработать новую правительственную программу создания рабочих мест, а также обеспечить внедрение лучших мировых практик корпоративного управления в топ-10 государственных компаниях.
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Также до марта следующего года Министерство финансов должно упростить прохождение таможенных процедур путем внедрения в Украине программы авторизованного экономического оператора.
Владимир Зеленский отметил, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлингу НАК Нафтогаз до 31 декабря 2019 года.
Также Минекоенерго до конца текущего года должно упростить процедуры присоединения к электрическим и газовым сетям, которыми обладают субъекты естественных монополий.
К 30 апреля 2020 Министерство энергетики и защиты окружающей среды должна реформировать угольную отрасль.
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Кроме того, согласно заданию Президента, к концу следующего года Минекоенерго должен подготовить нормативно-правовую базу для начала процесса инвентаризации лесных ресурсов Украины.
Министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию президент поставил задачу до конца текущего года обеспечить выдачу разрешений на международные перевозки грузов и движение негабаритных транспортных средств исключительно в электронной форме, а также наладить эффективный габаритно-весовой контроль на автодорогах.
Также Владислав Криклий должен до 30 июня 2020 утвердить перечень объектов концессии на 2020-2023 годы и начать подготовку к конкурсам.
Напомним, МВФ отсрочил финансовую помощь для Украины.
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