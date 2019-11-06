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В Украине выросли регистрации растаможенных авто

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В октябре регистрации импортированных б/у автомобилей выросли в 2,3 раза. Больше всего среди этих машин было авто марки Volkswagen.
В октябре активизировались регистрации растаможенных иномарок с пробегом
В октябре активизировались регистрации растаможенных иномарок с пробегом
depositphotos.com

В прошлом месяце украинцы зарегистрировали 27 000 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. По сравнению с прошлогодним октябрем регистрации импортированного легкового секонд-хенда увеличились в 2,3 раза, сообщает Укравтопром.

Это максимальный результат, не считая первые три месяца года, когда по льготным ставкам активно легализировались “евробляхеры“.

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Больше всего среди этих машин было автомобилей марки Volkswagen. В течение октября украинскую прописку получили сразу 4400 подержанных “фольксвагенов“. Второй по популярности была чешская Skoda, в активе которой 2400 украинских регистрационных номеров.

На третьем месте Ford – 2300 автомобилей этой марки в октябре поменяли своих иностранных владельцев на украинских. Также в ТОП-5 брендов ввезенных легковых автомобилей с пробегом попали: Renault – 2200 шт. и OPEL – 1800 шт.

Всего с января по октябрь в Украине было зарегистрировано 349 000 подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что более чем в 4 раза выше показателя годичной давности.

Напомним, появился новый калькулятор, который просчитывает стоимость растаможки машин.

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Теги: Украина, автомобили, регистрация, автомобиль, продажа автомобилей, евробляхи
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  06.11.2019, 13:52
Оценка:  +1
гость
Пипец! Пора евробляxерам снова покрышками небо покоптить!
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