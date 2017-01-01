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Билл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей

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На место основателя Microsoft в рейтинге Forbes поднялся президент группы компаний Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс
wikipedia.org
Глава французской корпорации LVMH, объединяющий такие знаменитые бренды, как Louis Vuitton, Moet и Hennessy, 70-летний Бернар Арно подвинул основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса со второй строчки в рейтинге Forbes.

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Оценочная стоимость его состояния – 107 миллиардов долларов, что на 200 миллионов больше, чем у Гейтса. Арно также считается самым богатым человеком в Европе.
 
Первое место по-прежнему занимает основатель компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 112,3 миллиарда долларов. На место Безоса в рейтинге не повлиял даже его разорительный развод с женой.

Напомним, в Украине в ближайшее время приватизируют 800 предприятий.

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Теги: Билл Гейтс, доходы, Louis Vuitton, рейтинг Forbes
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