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В таможенной службе меняют систему измерений

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В службе появятся новые метрические стандарты.
Максим Нефедов
Максим Нефедов
facebook.com/max.nefyodov

Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) меняет систему измерений оценки товаров — с килограммов на штуки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГТСУ Максим Нефедов.

“Я до сих пор удивляюсь, что основная метрика для таможни — это доллары на кг. Причины очевидны — вес легче контролировать, чем другие параметры. Но все равно немного трясет, когда все активно обсуждают стоимость килограмма сумок или ботинок. Тут бы написать “не нами заведено — не нам и менять“, но нет, именно нам. Постепенно переводим оценку в “штуки“ и так далее“, — написал Нефедов.

Нефедов утверждает, что без учета стоимости импорта безсырьевых товаров таможенная стоимость товаров растет.

Напомним, число таможен в Украине сократится с 26 до 16.

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Теги: Нефедов, таможенная служба, база
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Комментариев (1)
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timo1020    06.11.2019, 13:59
Оценка:  0
timo1020
Пусть это мурло лучше расскажет за Любе Авто и другие шашни с корытами из США из нового расследования Плинского на ютубе
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