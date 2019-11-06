В таможенной службе меняют систему измерений

Государственная таможенная служба Украины (ГТСУ) меняет систему измерений оценки товаров — с килограммов на штуки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГТСУ Максим Нефедов.

“Я до сих пор удивляюсь, что основная метрика для таможни — это доллары на кг. Причины очевидны — вес легче контролировать, чем другие параметры. Но все равно немного трясет, когда все активно обсуждают стоимость килограмма сумок или ботинок. Тут бы написать “не нами заведено — не нам и менять“, но нет, именно нам. Постепенно переводим оценку в “штуки“ и так далее“, — написал Нефедов.