Как украинцы могут покупать себе пенсию

Если пенсионеру не хватает трудового стажа, он его может докупить.

Если пенсионеру не хватает трудового стажа, он его может докупить depositphotos.com

Украинская пенсионная реформа гласит, что 60-летние украинцы для того, чтобы выйти на пенсию, должны иметь 35 лет стажа. Если стажа гражданам не хватает — его можно купить. Об этом пишет Апостроф.

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Правда, такая покупка может быть доступной далеко не для каждого украинца - на сегодняшний день один год обойдется в сумму более 22 тысяч гривен.

Доплата высчитывается по особой формуле. В нее включают количество “покупаемых“ месяцев стажа, сумма ЕСВ по ставке 22% от минимальной зарплаты и коэффициент, соответствующий количеству “покупаемых“ лет стажа.

Например, минимальная зарплата на сегодня составляет 4173 гривны, соответственно 22% от этой суммы – 918,06 гривны. Коэффициент для одного года стажа – 2.

Согласно формуле: 12 (месяцев) умножить на 2 (коэффициент) и умножить на 918,06 (ЕСВ) = 22 033 гривны.

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Для двух недостающих лет стажа коэффициент составляет 1,8, для трех – 1,6, для четырех – 1,4 и для пяти – 1,2.

В результате покупка пяти лет стажа будет стоить: 5 умножить на 12, умножить на 1,2 и умножить на 918,06 = 66 100 гривен.

Стаж можно купить в рассрочку. Так цена будет ниже, чем обычная - за пять лет около 55 тысяч гривен.

Напомним, в Кабмине рассказали, вырастут ли пенсии в следующем году.



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