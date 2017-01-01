Учителям повысят зарплаты — Кабмин

Зарплаты всех педагогов в новом году должны вырасти на 9%.

Зарплаты всех педагогов в новом году должны вырасти на 9% mon.gov.ua

Зарплаты всех педагогов в новом году должны вырасти на 9%, а молодые учителя со стажем до 10 лет, которые сегодня получают наименьшую зарплату, в конце года получат выплату в размере 10 прожиточных минимумов - почти 21 тыс грн. Об этом представители Кабмина говорили на пресс-конференции 5 ноября.

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В целом предусматривается, что ​​дополнительные выплаты получат 73 900 педагогов.

“Очень важно поддержать молодого учителя. У нас есть проблема, когда в школу часто не хотят идти работать молодые люди. Это означает, что в школах сейчас остается все больше пожилых людей, которые скоро должны выйти на пенсию. Поэтому мы как государство сейчас обращаем внимание на положение именно молодых учителей. У них сейчас условия оплаты труда хуже - меньше надбавки, но с другой стороны мы хотим показать молодежи, что быть учителем - это престижно“, - отметил Премьер-министр Алексей Гончарук.

Сегодня молодой учитель в среднем получает почти на 3 тыс гривен в месяц меньше, чем опытные педагоги.

Молодой учитель сегодня зарабатывает примерно 5 тыс 410 грн в месяц, а опытный учитель со стажем 30 лет - 8 тыс 182 грн.

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Министр образования и науки Украины Анна Новосад отметила, что в этом году в образовательной субвенции впервые учтены актуальный, а не прошлогодний контингент детей.

“Что это значит очень простыми словами. Мы платили заработную плату по количеству детей, которая значительно меньше реалистичной. А на самом деле это означает, что мы просто не доплачивали последние 4 года заработную плату учителям. Мы наконец эту проблему исправляем и добавляем 2,2 млрд грн для того, чтобы учитывать то количество учащихся, которое является реалистичным“, - подчеркнула Анна Новосад.

Напомним, украинцы рассказали о главных источниках доходов.

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