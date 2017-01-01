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Бюджет-2019 получил почти 500 миллиардов налогов

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В текущем году поступления от налогов и платежей выросли более чем на 69 миллиардов гривен.
Бюджет-2019 получил почти 500 миллиардов налогов
Бюджет-2019 получил почти 500 миллиардов налогов
depositphotos.com
За десять месяцев в общий фонд бюджета-2019 поступило почти 490 миллиардов гривен налогов и платежей, что на 69,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

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В частности, индикатив января-октября по налогу на прибыль выполнен на 106,3%. За этот период уплачено налога на прибыль в размере 78,1 млрд грн, что на 2,5 млрд грн больше, чем за 10 месяцев 2018 года. Поступления по НДС с произведенных в Украине товаров составили 198,4 млрд грн или “плюс“ 23,7 млрд грн до января-октября прошлого года (+13,6%).

Также выросли поступления по основным налогам и сборам в местные бюджеты. В целом местные бюджеты за январь-октябрь получили 216,7 млрд грн, тогда как годом ранее 181,2 млрд грн.

Напомним, в Кабмине пообещали создать Фонд национального благосостояния.

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Теги: бюджет, налоги, доходы, бюджет Украины, Госбюджет
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