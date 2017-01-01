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В Кабмине запускают онлайн-платформу для помощи малому и среднему бизнесу

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Консультации смогут получать все желающие бизнесмены.
В Кабмине запускают онлайн-платформу для помощи малому и среднему бизнес
В Кабмине запускают онлайн-платформу для помощи малому и среднему бизнес
depositphotos.com

Кабмин запускает онлайн-платформу для помощи малому и среднему бизнесу. Об этом на странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По словам чиновника, теперь любой желающий сможет получить консультацию на тему открытия бизнеса, созданию эффективного менеджмента, цифрового маркетинга, продаж, HR, внедрения CRM/HR-систем.

“Это не просто набор советов, а возможность получить помощь от реального консультанта, который глубоко понимает свою тему. Онлайн, видеосвязью. Это наша миссия в рамках цифровой трансформации бизнеса. Ведь сегодня самый быстрый способ роста бизнеса - использование IT-инструментов“, - написал Федоров.

Министр сказал, что чем больше предпринимателей в стране, тем больше рабочих мест, рост экономики и человеческого счастья.

“Что мы делаем:
1. Разработали карту проблематике малого и среднего бизнеса. Сейчас ее дорабатывают 40+ компаний, работающих с МСП.
2. Разрабатываем методологию обучения консультантов.
3. Разрабатываем онлайн-платформу.
4. Готовим запуск первой оффлайн консалтинговой-зоны.
5. Готовим изменения в закон о государственном-частном партнерстве. Ведь придумали интересный формат масштабирования консалтинговых зон по всей стране“, - написал министр.

 

Напомним, в Налоговой рассказали, сколько предпринимателей закрыли бизнес в этом году.

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Теги: Кабмин, бизнес, ФЛП
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