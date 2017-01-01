На Буковине зарегистрировали первую региональную таможню

В Черновицкой области зарегистрировали первую региональную таможню, сообщил глава таможенной службы.

Государственная таможенная служба cтворила и официально зарегистрировала первую региональную структурную единицу - Буковинскую таможню. Об этом сообщил глава таможенной службы Максим Нефедов в Facebook.

Ранее Нефедов заявил, что весы на таможне эффективнее сканеров. Глава таможенной службы считает весы более дешевым и эффективным способом борьбы с контрабандой.

Напомним, в таможенной службе меняют систему измерений.

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