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В бюджете предусмотрены средства на проект "государство в смартфоне" - Гончарук

Комментариев: 1
Отдельные элементы проекта появятся уже в этом году.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
facebook.com/KabminUA

В Кабинете министров утверждают, что в бюджете предусмотрены средства на проект “государство в смартфоне“. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет Экономическая правда.

Проект планируют запустить уже в следующем году.

“Поверьте, средств, заложенных в бюджете, хватит на то, чтобы “государство в смартфоне“ появилось уже в следующем году. Я вам больше скажу: отдельные его элементы появятся уже в этом году“, - сказал Гончарук.

Премьер также отметил, что у каждого ведомства запланированы расходы на диджитализацию.

“У каждого министерства есть расходы, которые предусматривают информатизацию и цифровизацию. Кроме того, у нас есть отдельный бюджет соответствующего министерства“, - добавил премьер.

Напомним, Кабмин не включил в проект госбюджета-2020 доходы от рынка земли

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Теги: Кабмин, Гончарук, диджитализация
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Путин_xyйло    06.11.2019, 18:47
Оценка:  0
Путин_xyйло
Когда слуги успели такое "сделать"... А где остальное государство?
Государство в смартфоне - это как зарплата в имейле!
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