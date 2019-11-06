В бюджете предусмотрены средства на проект "государство в смартфоне" - Гончарук

Отдельные элементы проекта появятся уже в этом году.

В Кабинете министров утверждают, что в бюджете предусмотрены средства на проект “государство в смартфоне“. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет Экономическая правда.

Проект планируют запустить уже в следующем году.

“Поверьте, средств, заложенных в бюджете, хватит на то, чтобы “государство в смартфоне“ появилось уже в следующем году. Я вам больше скажу: отдельные его элементы появятся уже в этом году“, - сказал Гончарук.

Премьер также отметил, что у каждого ведомства запланированы расходы на диджитализацию.

“У каждого министерства есть расходы, которые предусматривают информатизацию и цифровизацию. Кроме того, у нас есть отдельный бюджет соответствующего министерства“, - добавил премьер.

Напомним, Кабмин не включил в проект госбюджета-2020 доходы от рынка земли

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram