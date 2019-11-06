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Гончарук рассказал, что перепись населения обойдется дешевле, чем предполагалось

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Сумма в 3,4 млрд гривен, которую планировали выделить для переписи, оказалась слишком крупной.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Кабинет министров Украины активно работает над перечнем вопросов для проведения переписи населения. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге после заседания Кабмина, пишет Цензор.НЕТ.

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Премьер рассказал, что вопросом переписи занимается Дмитрий Дубилет.

“Он составляет перечень всех вопросов, на которые мы бы хотели получить релевантный ответ. До конца года мы планируем провести так называемую цифровую перепись населения. То есть с помощью разных статистических и математических методов и за счет работы с реестрами мы выясняем ответы на эти вопросы“, - заявил Гончарук.

Премьер рассказал, что есть множество инструментов, которые помогут оптимизировать процесс.

“Можно найти кучу инструментов для оптимизации. Например, можно привлечь к проведению переписи сотрудников “Укрпочты“ и других госкомпаний. Мы пытаемся понять, что хотим получить в сухом остатке. И нельзя ли получить тот же результат, с тем же уровнем качества, но дешевле. Сейчас мы провели расчёты и увидели, что сумма в 3,4 млрд, которая закладывалась ранее, это слишком. Перепись можно провести дешевле“, - пояснил Гончарук.

Премьер-министр сообщил, что о методологии проведения переписи они сообщат в январе.

Напомним, Кабмин не включил в проект госбюджета-2020 доходы от рынка земли.

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Путин_xyйло    06.11.2019, 19:09
Оценка:  0
Путин_xyйло
Решили что воровать 3,4 миллиарда - стрёмно?
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