Запасы угля впервые превысили прошлогодние
Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций впервые превысили прошлогодние почти на 2% и составляют 1,9 миллиона тонн. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
“Сегодня первый день, когда объемы угля на складах превышают прошлогодние. На складах ТЭС 1,99 миллиона тонн, или 101,7% от прошлогодних. В начале сентября было 50% от запасов угля на аналогичную дату прошлого года“, - написал он.
“К зиме готовы. Несмотря на желание некоторых “доброжелателей“. Хочется, чтобы из достижений чиновников навсегда исчезло это - “мы прошли зиму“. Ну и чтобы исчез шантаж накануне зимы“, - добавил он.
Стало известно, где в Украине может не наступить отопительный сезон.
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