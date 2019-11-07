Запасы угля впервые превысили прошлогодние

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций впервые превысили прошлогодние почти на 2% и составляют 1,9 миллиона тонн. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

“Сегодня первый день, когда объемы угля на складах превышают прошлогодние. На складах ТЭС 1,99 миллиона тонн, или 101,7% от прошлогодних. В начале сентября было 50% от запасов угля на аналогичную дату прошлого года“, - написал он.

“К зиме готовы. Несмотря на желание некоторых “доброжелателей“. Хочется, чтобы из достижений чиновников навсегда исчезло это - “мы прошли зиму“. Ну и чтобы исчез шантаж накануне зимы“, - добавил он.