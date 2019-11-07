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Запасы угля впервые превысили прошлогодние

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На складах ТЭС 1,99 миллиона тонн, или 101,7% от прошлогодних. В начале сентября было 50% от запасов угля на аналогичную дату прошлого года.
Запасы угля на складах ТЭС превысили прошлогодние
Запасы угля на складах ТЭС превысили прошлогодние
depositphotos.com

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций впервые превысили прошлогодние почти на 2% и составляют 1,9 миллиона тонн. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

“Сегодня первый день, когда объемы угля на складах превышают прошлогодние. На складах ТЭС 1,99 миллиона тонн, или 101,7% от прошлогодних. В начале сентября было 50% от запасов угля на аналогичную дату прошлого года“, - написал он.

“К зиме готовы. Несмотря на желание некоторых “доброжелателей“. Хочется, чтобы из достижений чиновников навсегда исчезло это - “мы прошли зиму“. Ну и чтобы исчез шантаж накануне зимы“, - добавил он.

Стало известно, где в Украине может не наступить отопительный сезон.

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Теги: склад, тэс, запасы, уголь, Андрей Герус
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  07.11.2019, 12:45
Оценка:  0
гость
А это, из какой страны поступил уголек, сколько,марка и цена за тонну как понимаю великая гостайна в Украине? Полазал на сайтах по закупке угля- сплошная муть
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