Депутат Ткаченко живет в незаконном доме на Трухановом острове минимум три года - СМИ

Земля, на которой построен дом, принадлежит городу и не предназначена для строительства жилья.

Народный депутат Украины Андрей Ткаченко живет в доме на Трухановом острове в Киеве уже несколько лет, при этом политик заявляет, что дом он арендует и проживает там лишь с мая 2019 года, пишет Strana.ua.

Читай также: СМИ: Укроборонпром в пять раз переплатил фирмам зама Богдана

К дому Ткаченко подъезд перекрывает охрана и утверждает, что это частные владения. Участок занимает 4 гектара, где построено несколько домов. Стоит отметить, что этот дом так и не появился в декларации Ткаченко, когда он только баллотировался в Верховную Раду.

Доступ к реке незаконно перекрыт bihus.info

В bihus.info сообщали, что земля, на которой построен дом, принадлежит городу. Там ранее планировали строить учебно-спортивный центр. Жилье на такой земле строить запрещено, тем более незаконно перекрывать доступ к воде для прохожих.

После обнародования этой информации Александр Ткаченко заявил, что в арендовал в мае на полгода один из домов на Трухановом острове - но не тот, что на фото у журналистов. Он также заверил, что договор аренды будет отражен в декларации за 2019 год.

Читай также: Украинцев назвали самыми бедными в Европе

В то же время, журналисты утверждают, что Ткаченко живет в доме на Трухановом острове не менее трех лет. Эту информацию удалось отследить через фотографии из соцсетей.

Денис Копылов, владелец этого дома и директор инвест-группы “Инэко“, а также совладелец ООО “Учебно-спортивного клуба “Украина“ подтвердил, что именно он предоставляет недвижимость Ткаченко в аренду. Также Копылов сказал, что этот особняк он ранее выкупил. Но никаких проблем в этом он не видит.

В реестре прав на недвижимое имущество этот дом числится как нежилое административное здание.

На территории построены три дома bihus.info

В свою очередь, сам Ткаченко считает, что все расследование - это домыслы.

“Еще раз повторюсь, что я неоднократно бывал на Трухановом острове. Гостил там, занимался спортом, но дом арендовал только в этом году, что и будет отражено в декларации. Все остальное - домыслы, ничего нового“, - сказал он в комментарии изданию “Новое время“.

Напомним, СМИ сообщали, что Ткаченко скрыл, что владеет незаконно построенным особняком.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram