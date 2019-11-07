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Депутат Ткаченко живет в незаконном доме на Трухановом острове минимум три года - СМИ

Комментариев: 4
Земля, на которой построен дом, принадлежит городу и не предназначена для строительства жилья.
Депутат Ткаченко скрыл особняк на Трухановом острове
Депутат Ткаченко скрыл особняк на Трухановом острове
bihus.info

Народный депутат Украины Андрей Ткаченко живет в доме на Трухановом острове в Киеве уже несколько лет, при этом политик заявляет, что дом он арендует и проживает там лишь с мая 2019 года, пишет Strana.ua.

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К дому Ткаченко подъезд перекрывает охрана и утверждает, что это частные владения. Участок занимает 4 гектара, где построено несколько домов. Стоит отметить, что этот дом так и не появился в декларации Ткаченко, когда он только баллотировался в Верховную Раду.

Доступ к реке незаконно перекрыт
Доступ к реке незаконно перекрыт
bihus.info

В bihus.info сообщали, что земля, на которой построен дом, принадлежит городу. Там ранее планировали строить учебно-спортивный центр. Жилье на такой земле строить запрещено, тем более незаконно перекрывать доступ к воде для прохожих.

После обнародования этой информации Александр Ткаченко заявил, что в арендовал в мае на полгода один из домов на Трухановом острове - но не тот, что на фото у журналистов. Он также заверил, что договор аренды будет отражен в декларации за 2019 год.

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В то же время, журналисты утверждают, что Ткаченко живет в доме на Трухановом острове не менее трех лет. Эту информацию удалось отследить через фотографии из соцсетей.

Денис Копылов, владелец этого дома и директор инвест-группы “Инэко“, а также совладелец ООО “Учебно-спортивного клуба “Украина“ подтвердил, что именно он предоставляет недвижимость Ткаченко в аренду. Также Копылов сказал, что этот особняк он ранее выкупил. Но никаких проблем в этом он не видит.

В реестре прав на недвижимое имущество этот дом числится как нежилое административное здание.

На территории построены три дома
На территории построены три дома
bihus.info

В свою очередь, сам Ткаченко считает, что все расследование - это домыслы.

“Еще раз повторюсь, что я неоднократно бывал на Трухановом острове. Гостил там, занимался спортом, но дом арендовал только в этом году, что и будет отражено в декларации. Все остальное - домыслы, ничего нового“, - сказал он в комментарии изданию “Новое время“.

 

Напомним, СМИ сообщали, что Ткаченко скрыл, что владеет незаконно построенным особняком.

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Теги: Ткаченко, незаконное строительство, декларации
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  07.11.2019, 11:29
Оценка:  0
гость
Вот они суки народа...!
Путин_xyйло    07.11.2019, 11:13
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Рынок земли принимают в интересах таких как Ткаченко, а не простых смертных! После его введения берега рек застроят уже на законных обстоятельствах, так что и подойти не выйдет!
shokoladenko    07.11.2019, 11:08
Оценка:  -1
shokoladenko
так дать пендаля, пусть сьезжает нах/й оттуда
Путин_xyйло    07.11.2019, 11:15
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Они, слуги, рынок земли введут- в анус народу, чтоб Ткаченки эти могли скупить землю где захотят!
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