Порошенко перерегистрирует часть Roshen на сына

Такая информация появилась в реестре Центра противодействия коррупции.

Петр Порошенко занимается перерегистрацией части кондитерской корпорации Roshen на своего сына Алексея. Об этом сообщается на сайте проекта Центра противодействия коррупции Открытый реестр национальных общественных деятелей.

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Стоит отметить, что в мае этого года, перед тем, как уйти с поста президента Украины, Петр Алексеевич в своей декларации указывал себя бенефициарным владельцем ООО Центрально-Европейская кондитерская компания (ЦЕКК) и оставался им как минимум до 1 октября.

Но по состоянию на 6 ноября бенефициаром компании уже является старший сын президента Алексей Порошенко.

Это подтверждает Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Там указано, что контроль над ЦЕКК перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V., которая владеет 85% ЦЕКК.

Старший сын Порошенко теперь владеет частью Roshen pep.org.ua

Напомним, Roshen открыл новую фабрику под Киевом.



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