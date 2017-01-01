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Порошенко перерегистрирует часть Roshen на сына

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Такая информация появилась в реестре Центра противодействия коррупции.
Порошенко перерегистрирует часть Roshen на сына
Порошенко перерегистрирует часть Roshen на сына
depositphotos.com

Петр Порошенко занимается перерегистрацией части кондитерской корпорации Roshen на своего сына Алексея. Об этом сообщается на сайте проекта Центра противодействия коррупции Открытый реестр национальных общественных деятелей.

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Стоит отметить, что в мае этого года, перед тем, как уйти с поста президента Украины, Петр Алексеевич в своей декларации указывал себя бенефициарным владельцем ООО Центрально-Европейская кондитерская компания (ЦЕКК) и оставался им как минимум до 1 октября.

Но по состоянию на 6 ноября бенефициаром компании уже является старший сын президента Алексей Порошенко.

Это подтверждает Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Там указано, что контроль над ЦЕКК перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V., которая владеет 85% ЦЕКК.

Старший сын Порошенко теперь владеет частью Roshen
Старший сын Порошенко теперь владеет частью Roshen
pep.org.ua

Напомним, Roshen открыл новую фабрику под Киевом.

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Теги: Порошенко, Roshen, Центр противодействия коррупции
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