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В Украине растет спрос на новые коммерческие авто

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Лучший результат месяца продемонстрировала французская марка Renault.
Лучший результат месяца продемонстрировала французская марка Renault
Лучший результат месяца продемонстрировала французская марка Renault
depositphotos.com

Октябрьский рынок новых коммерческих автомобилей вырос на 2,4% и составил 1131 зарегистрированных машин. Об этом сообщает Укравтопром.

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В организации утверждают, что лучший результат месяца продемонстрировала французская марка Renault, которая увеличила реализацию своих автомобилей в Украине по сравнению с прошлым годом на 55% до 253 шт.

Второе место в рейтинге марок занял Fiat – 133 новых машин. Это 10% больше, чем годом ранее.

Третье место занял Peugeot с результатом 90 зарегистрированных автомобилей, что в 2 раза больше, чем в октябре 2018 г.

Белорусский МАЗ занял четвертое место – 84 шт. (+15%).

Замыкает ТОП-5 октябрьского рынка новых коммерческих авто – MAN, в зачете которого 78 украинских регистрационных номеров и 30%-й рост к прошлогоднему октябрю.

Напомним, в Украине выросли регистрации растаможенных авто.

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Теги: Renault, новые автомобили, Укравтопром
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.11.2019, 12:09
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