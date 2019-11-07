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В Венгрии большинство трудовых мигрантов — украинцы

Комментариев: 3
26 тысяч украинцев имеют в этой стране вид на жительство.
26 тысяч украинцев имеют в Венгрии вид на жительство
26 тысяч украинцев имеют в Венгрии вид на жительство
depositphotos.com

Украинцев больше всех среди трудовых мигрантов Венгрии. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на венгерские СМИ.

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На сегодня в Венгрии разрешение на работу имеют почти 44 тыс украинцев.

По данным венгерских статистов, в первую пятерку получивших разрешения вошли граждане следующих стран:

  • Украина - 43 881 разрешений на работу

  • Сербии – 6,199

  • Китай – 2,965

  • Вьетнам – 2,778

  • Индия – 1,806

Доля рабочих по национальной принадлежности заметно не изменилась за последние несколько лет, хотя общая цифра увеличилась по сравнению с 2017 годом.

Украинцы также составили подавляющее большинство иностранцев, которые в этом году получили вид на жительство в Венгрии. Речь идет о 26 тысячах человек по состоянию на сентябрь.

Напомним, украинцы рассказали о главных источниках доходов.

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Теги: трудовые мигранты, Венгрия, вид на жительство, Работа за границей
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  07.11.2019, 13:39
Оценка:  +1
гость
Тю-ю! Так не только у мадьяр, но и у пшеков и литовцев. А в России уступают по количеству только таджикам...
гость  (аноним)  07.11.2019, 13:15
Оценка:  +2
гость
Здесь лохлы несомненно вперде! Кстати смотрел тему:7 ноября возле станции Коростень Житомирской области была произведена вынужденная остановка поезда Интерсити На фотках убожество-крыша вокзала столетний шифер,платформа просто насыпана песком(хотя по карте станция немаленькая)
Boxerogos    07.11.2019, 12:56
Оценка:  -1
Boxerogos
Есть чем гордиться!Это ведь Пэрэмога,йобты!И 100% этих людей не хотят возвращаться в нашу охреНэньку.Ведь те,кто увидел цивилизацию,в пещеру возвращаться не станет.)))))))))))))))
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