В Венгрии большинство трудовых мигрантов — украинцы
Украинцев больше всех среди трудовых мигрантов Венгрии. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на венгерские СМИ.
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На сегодня в Венгрии разрешение на работу имеют почти 44 тыс украинцев.
По данным венгерских статистов, в первую пятерку получивших разрешения вошли граждане следующих стран:
Украина - 43 881 разрешений на работу
Сербии – 6,199
Китай – 2,965
Вьетнам – 2,778
Индия – 1,806
Доля рабочих по национальной принадлежности заметно не изменилась за последние несколько лет, хотя общая цифра увеличилась по сравнению с 2017 годом.
Украинцы также составили подавляющее большинство иностранцев, которые в этом году получили вид на жительство в Венгрии. Речь идет о 26 тысячах человек по состоянию на сентябрь.
Напомним, украинцы рассказали о главных источниках доходов.
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