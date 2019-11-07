В Венгрии большинство трудовых мигрантов — украинцы

26 тысяч украинцев имеют в этой стране вид на жительство.

26 тысяч украинцев имеют в Венгрии вид на жительство depositphotos.com

Украинцев больше всех среди трудовых мигрантов Венгрии. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на венгерские СМИ.

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На сегодня в Венгрии разрешение на работу имеют почти 44 тыс украинцев.

По данным венгерских статистов, в первую пятерку получивших разрешения вошли граждане следующих стран:

Украина - 43 881 разрешений на работу

Сербии – 6,199

Китай – 2,965

Вьетнам – 2,778

Индия – 1,806

Доля рабочих по национальной принадлежности заметно не изменилась за последние несколько лет, хотя общая цифра увеличилась по сравнению с 2017 годом.

Украинцы также составили подавляющее большинство иностранцев, которые в этом году получили вид на жительство в Венгрии. Речь идет о 26 тысячах человек по состоянию на сентябрь.

Напомним, украинцы рассказали о главных источниках доходов.

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