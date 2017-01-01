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В Киеве вырос спрос на аренду жилья

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Особенно популярны одно- и двухкомнатные квартиры.
В Киеве вырос спрос на аренду жилья
В Киеве вырос спрос на аренду жилья
depositphotos.com

В Киеве начал расти спрос на аренду жилья. Такую активность риелторы начали замечать еще в конце августа. Это объясняется началом бизнес-сезона и новым учебным годом. Об этом пишет UBR.

В целом, спрос на жилье в Киеве примерно на 15% выше, чем осенью прошлого года, говорят риелторы.

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Хотя цены, утверждают эксперты, остались приблизительно на том же уровне, что и раньше. Лишь некоторое жилье поднялось в цене на 10-15%.

Сегодня средняя стоимость аренды жилья составляет от $600 до $2500 в месяц. В спальных районах квартиру можно снять за $400-700 в месяц. Цены варьируются в зависимости от класса дома и его характеристик.

Самое популярное жилье — однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Арендаторы часто интересуются жильем в новых домах, особенно теми, что расположены возле метро и рядом с вузами.

«Киев активно застраивается доступным в ценовом плане и комфортным жильем. Появляются целые микрорайоны со своей инфраструктурой. Есть несколько крупных объектов возле станций метро. Выгодное расположение и наличие всей необходимой инфраструктуры на территории ЖК делает такие объекты востребованными и предложение быстро уходит с рынка», — рассказала гендиректор агентства недвижимости Park Lane Виктория Барабаш.

Напомним, в Украине собираются менять правила оценки квартир.

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Теги: аренда жилья, жилье в киеве, недвижимость
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