Украина начинает переходить на prepaid-карты

Рrepaid-карты — платежные карты, которые можно купить в обычных магазинах, без привязки к банкам и предоставления документов.

Украинцы все активнее начинают переходить на безналичную систему оплаты каких-либо товаров. 44% всех оплат в POS-терминалах происходят бесконтактно. Об этом пишет Минфин.

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Граждане имеют желание упростить оплату товаров и услуг и со временем вообще отказаться от налички. Ускорить этот процесс помогают prepaid-карты — платежные карты, которые можно купить в обычных магазинах, без привязки к банкам и предоставления документов.

Люди уже не так доверяют банкам, как раньше. Поэтому популярными становятся prepaid-карт. По последним подсчетам Allied Market Research ожидается, что мировой рынок предоплаченных карт к 2022 году достигнет 3,7 трлн долларов — плюс 22,7% с 2016 по 2022 год.

Чем удобны prepaid-карты и почему они популярны во всем мире:

простота в получении — карту можно заказать на сайте с доставкой на отделение курьерской службы. Также ее можно приобрести в обычном магазине;

скорость получения — получение карты не требует отдельного визита в банк и предоставления документов;

защита основного счета — рассчитываясь prepaid-картой в интернете, вы не оставляете данные зарплатной карты или карты с основным банковским счетом, чем минимизируете риск стать жертвой фишинговых сайтов;

многофункциональность — предоплаченную карту можно подарить ребенку (в соответствии с действующим законодательством), как альтернативу карманным деньгам, или передать родителям, чтобы помогать даже на расстоянии.

Напомним, в киевских супермаркетах запустили программу FacePay24.

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