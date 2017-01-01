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В Кабмине хотят отменить согласие на обработку персональных данных — Дубилет

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Министр утверждает, что в законе недостаточно четко описан механизм согласия на обработку данных.
Дмитрий Дубилет
Дмитрий Дубилет
facebook.com

В Кабмине хотят отменить согласие на обработку персональных данных. Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.

“Вчера на заседании Кабмина мы проголосовали за законопроект, который сделает в Украине немного меньше бюрократии. Недавно я писал о вездесущем документе “Согласие на обработку персональных данных“. В любых госучреждениях, в школах, в больницах — везде подсовывают этот листок и просят заполнить“, - написал он.

Дубилет утверждает, что основная проблема заключается в том, что в законе недостаточно четко описан механизм согласия на обработку данных.

“Вчера мы подали в Раду акт, который должен, с одной стороны, лучше защитить украинцев в том, как организации обращаются с их данными. С другой стороны, мы должны избавиться от этой бумажки, которая на самом деле никого ни от чего не защищает“, - сообщил Дубилет.

Он добавил, что принять закон будет недостаточно.

“После этого будем бегать с огнеметом по бюджетным организациям и выжигать этот документ“, - добавил министр.

 

Напомним, Гончарук рассказал, что перепись населения обойдется дешевле, чем предполагалось.

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Теги: Дубилет, Кабмин, обработка персональных данных
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