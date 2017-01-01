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В Кабмине дали прогноз инфляции до 2022 года

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В министерстве экономического развития ожидают постепенное снижение индекса потребительских цен.
Милованов озвучил прогноз до 2022 года
Милованов озвучил прогноз до 2022 года
depositphotos.com

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства подготовило два сценария по инфляции на 2021-2022 годы. Об этом в Facebook написал министр экономики Тимофей Милованов.

По базовому прогнозу инфляция ожидается в 2020 году на уровне 5,5%, в 2021 году - 5,3%, в 2022 году - 5,1%.

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Прогноз инфляции по оптимистическому прогнозу: 5,8% в 2020 году, 5,0% в 2021 и 2022 годах.

По словам Милованова, разница между базовым и оптимистическим прогнозам обусловлена уровнем инвестиций в экономике.

“В оптимистическом сценарии 3 млрд больше внешних инвестиций. Для того, чтобы реализовался этот сценарий нужен лучший бизнес климат, отсутствие коррупции во власти и на местах, работающая судебная система, реформы (включая либеральным рынком земли и приватизацией) “, - написал министр.

Он также отметил, что при оптимистическом сценарии инфляция будет немного выше в первый год, на 0,3%. “Из-за увеличения активности из-за инвестиции“, - объяснил Милованов.

При этом в 2021-2022 годах инфляция будет немного ниже (на 0,3% и 0,1% соответственно, что будет связано с “увеличением производства и добавленной стоимости в экономике, после того, как заработают инвестиции“.

Напомним, Нацбанк обновил макропрогноз на три года.

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Теги: Минэкономики, инфляция, цены, ВВП, Кабмин Украины, цены на продукты, экономика Украины, украинская экономика, цены на рынках
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