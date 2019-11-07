Визит МВФ в Украину перенесли
Визит Международного валютного фонда в Украину перенесли. Возможно, представители МВФ приедут во второй половине ноября. Об этом сообщает Liga.net.
Читай также: МВФ опубликовал прогнозы по росту ВВП в Украине
Миссия должна прибыть в Киев для завершения переговоров о новой программе сотрудничества.
Перед тем, как ехать в Украину, миссия должна изучить прогресс в украинских реформах.
Приоритетными для миссии являются около 10 реформ:
- Низкий дефицит бюджета
Возвращение ответственности за незаконное обогащение
Реформа Фонда гарантирования вкладов физических лиц
Предоставление разрешения на прослушивание НАБУ и ГБР
Введение независимых наблюдательных советов госбанков
Анбандлинг Нафтогаза
Введение рыночных цен на газ
Принятие законов о рынке земли
Обеспечение независимости Антимонопольного комитета
Проведение работы на банковском рынке Нацбанком
Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что Украина и Международный валютный фонд находятся на завершающей стадии согласования меморандума. Премьер также заявил, что меморандум могут подписать в ближайшие месяцы.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил