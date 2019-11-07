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Визит МВФ в Украину перенесли

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Возможно, миссия приедет во второй половине ноября.
Визит МВФ в Украину перенесли
Визит МВФ в Украину перенесли
depositphotos.com

Визит Международного валютного фонда в Украину перенесли. Возможно, представители МВФ приедут во второй половине ноября. Об этом сообщает Liga.net.

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Миссия должна прибыть в Киев для завершения переговоров о новой программе сотрудничества.

Перед тем, как ехать в Украину, миссия должна изучить прогресс в украинских реформах.

Приоритетными для миссии являются около 10 реформ:

  • Низкий дефицит бюджета

  • Возвращение ответственности за незаконное обогащение

  • Реформа Фонда гарантирования вкладов физических лиц

  • Предоставление разрешения на прослушивание НАБУ и ГБР

  • Введение независимых наблюдательных советов госбанков

  • Анбандлинг Нафтогаза

  • Введение рыночных цен на газ

  • Принятие законов о рынке земли

  • Обеспечение независимости Антимонопольного комитета

  • Проведение работы на банковском рынке Нацбанком

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что Украина и Международный валютный фонд находятся на завершающей стадии согласования меморандума. Премьер также заявил, что меморандум могут подписать в ближайшие месяцы.

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Теги: МВФ, Финансовая помощь, реформы
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