Визит МВФ в Украину перенесли

Возможно, миссия приедет во второй половине ноября.

Визит Международного валютного фонда в Украину перенесли. Возможно, представители МВФ приедут во второй половине ноября. Об этом сообщает Liga.net.

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Миссия должна прибыть в Киев для завершения переговоров о новой программе сотрудничества.

Перед тем, как ехать в Украину, миссия должна изучить прогресс в украинских реформах.

Приоритетными для миссии являются около 10 реформ:

Низкий дефицит бюджета

Возвращение ответственности за незаконное обогащение

Реформа Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Предоставление разрешения на прослушивание НАБУ и ГБР

Введение независимых наблюдательных советов госбанков

Анбандлинг Нафтогаза

Введение рыночных цен на газ

Принятие законов о рынке земли

Обеспечение независимости Антимонопольного комитета

Проведение работы на банковском рынке Нацбанком

Напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что Украина и Международный валютный фонд находятся на завершающей стадии согласования меморандума. Премьер также заявил, что меморандум могут подписать в ближайшие месяцы.

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