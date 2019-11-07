Нафтогаз планирует взыскать с Газпрома $3 млрд до конца 2020 года

Лучшим вариантом Витренко считает взыскание в Нидерландах. Решение суда ожидается в первом квартале 2020 года.

Нафтогаз планирует взыскать 3 млрд долларов с Газпрома до конца 2020 года depositphotos.com

НАК Нафтогаз Украины планирует взыскать в Нидерландах долг российского Газпрома на 3 млрд долларов до конца 2020 года. Об этом исполнительный директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

Читай также: Украина подготовилась к импорту газа с Балкан

Как отметил Витренко, на 4 декабря 2019 года запланированы слушания в суде Амстердама по иску Нафтогаза о признании решения Стокгольмского арбитража и принудительном исполнении этого решения в Нидерландах.

По его словам, решение суда ожидается в первом квартале 2020 года.

“Стоимость арестованных активов в Нидерландах по имеющимся данным превышает 3 млрд долларов. В случае положительного решения суда процесс взыскания по нашим оценкам продлится со второго квартала и до конца следующего года“, - написал он.

Витренко также добавил, что процессы проходят и в других юрисдикциях, “но Нидерланды сейчас выглядят самым быстрым вариантом“.

Напомним, Коболев рассказал, на что Нафтогаз потратит привлеченные $500 млн



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram