Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нафтогаз планирует взыскать с Газпрома $3 млрд до конца 2020 года

Комментариев: 4
Лучшим вариантом Витренко считает взыскание в Нидерландах. Решение суда ожидается в первом квартале 2020 года.
Нафтогаз планирует взыскать 3 млрд долларов с Газпрома до конца 2020 года
Нафтогаз планирует взыскать 3 млрд долларов с Газпрома до конца 2020 года
depositphotos.com

НАК Нафтогаз Украины планирует взыскать в Нидерландах долг российского Газпрома на 3 млрд долларов до конца 2020 года. Об этом исполнительный директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

Читай также: Украина подготовилась к импорту газа с Балкан

Как отметил Витренко, на 4 декабря 2019 года запланированы слушания в суде Амстердама по иску Нафтогаза о признании решения Стокгольмского арбитража и принудительном исполнении этого решения в Нидерландах.

По его словам, решение суда ожидается в первом квартале 2020 года.

“Стоимость арестованных активов в Нидерландах по имеющимся данным превышает 3 млрд долларов. В случае положительного решения суда процесс взыскания по нашим оценкам продлится со второго квартала и до конца следующего года“, - написал он.

Витренко также добавил, что процессы проходят и в других юрисдикциях, “но Нидерланды сейчас выглядят самым быстрым вариантом“.

Напомним, Коболев рассказал, на что Нафтогаз потратит привлеченные $500 млн

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: газ, суд, Газпром, Нафтогаз, газопровод, транзит газа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    07.11.2019, 17:33
Оценка:  0
Антибес
Транзит газа через территорию нашей страны становится всё менее экономически выгодным и для России и для Европы.
sem    07.11.2019, 17:32
Оценка:  +1
sem
Как взыскать? Арестованное имущество кто-то должен купить! А кто его купит? Зачем вечно туфту закидывать?
Лапотники-скот  (аноним)  07.11.2019, 17:16
Оценка:  -1
Лапотники-скот
Лапотники, гда бабло? Когда долги Украине отдадите?
WTF2_eбy_в_рот    07.11.2019, 17:53
Оценка:  +1
WTF2_eбy_в_рот
срагули-быдло, только через полный отсос с заглотлм!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь