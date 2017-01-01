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В Минсоцполитики рассказали, как будут проверять правомерность начисления субсидий

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Дополнительных проверок осуществлять не будут.
В Минсоцполитики рассказали, как будут проверять правомерность начисления субсидий
В Минсоцполитики рассказали, как будут проверять правомерность начисления субсидий
depositphotos.com

Министерство социальной политики не планирует вводить дополнительных проверок правомерности предоставления субсидий, однако в любом случае будет обращаться за данными о доходах граждан в Пенсионный фонд и фискальную службу. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко во время брифинга, передает УНН.

“Человек (претендент на получение субсидии - ред.) нас на сегодняшний день подает заявление и декларацию - всю остальную информацию собирает орган социальной защиты населения. Ничего нового на сегодняшний день не вводится, но эта проверка на сегодняшний день осуществляется по тем параметрам и характеристикам, которые предусмотрены соответствующим постановлением КМУ, регламентирующее порядок предоставления жилищной субсидии. Дополнительных каких проверок, что кто-то кого-то будет ходить и проверять - это абсолютно не соответствует действительности“, - рассказал Музыченко.

По его словам, именно орган соцзащиты осуществляет проверку размера доходов, перечень услуг ЖКХ, состав домохозяйства.

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При этом чиновник сказал, что определяющим фактором в получении субсидий является доход, поэтому его будут проверять. Основанием для отказа в субсидии, в частности, является наличие автомобиля младше 5 лет, поэтому также проверяется этот показатель.

Напомним, стало известно, кто в следующем году будет платить за коммуналку больше всех.

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Теги: Музыченко, коммуналка, субсидии
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