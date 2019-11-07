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Торгпред Украины: Квоты Польши на перевозки – "экономический геноцид"

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Позиция Польши относительно квот на автоперевозки для Украины душит торговлю с Евросоюзом, считает Тарас Качка.
На 2020 год Польша намерена предоставить Украине 160 тысяч разрешений на въезд
На 2020 год Польша намерена предоставить Украине 160 тысяч разрешений на въезд
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Позиция Польши относительно квот для Украины на международные грузовые автоперевозки является “экономическим геноцидом“. Об этом сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщает Укринформ в четверг, 7 ноября.

“Я считаю, что это (позиция Польши относительно квот на автоперевозки для Украины – ред.) на самом деле экономический геноцид и откровенное издевательство над украинской экономикой. Это душит нашу торговлю с Европейским Союзом“, – заявил Качка на брифинге в рамках конференции Торговые войны: искусство защиты.

Он добавил, что Украина будет “поднимать эту проблему до тех пор, пока она не будет решена“.

“Мы считаем, что это не двусторонний вопрос, это вопрос сознательного ущерба нашим экономическим отношениям с Европейским Союзом“, – подчеркнул торгпред Украины.

Ранее стало известно, что Польша предоставит 15 тысяч дополнительных разрешений на перевозку грузов для украинского автотранспорта. А на 2020 год Польша предоставит Украине 160 тысяч разрешений на въезд. Но в Мининфраструктуры отмечали, что будут настаивать на увеличении квоты до 200 тысяч. Для сравнения, в 2018 году Украина имела общее количество разрешений в 260 тысяч.

Ключевой аргумент польской переговорной команды – интересы перевозчиков Польши.

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Напомним, Качка считает, что действия Кремля — основа в ограничениях торговых отношений между Украиной и Россией.

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Теги: Украина, Польша, ЕС, Евросоюз, торговля, грузоперевозки, перевозки, разрешение, перевозчики
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Комментариев (1)
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Антибес    07.11.2019, 19:07
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Антибес
Всё правильно поляки делают.Забота об отечественном автоперевозчике-это святое.Гоните до границы-перегружайте в польские фуры,платите за это и будет вам счастье! :-)
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