В Кабмине назвали средний размер субсидий

В Кабмине рассказали о среднем размере субсидий. Такую информацию озвучил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, пишет РБК-Украина.

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За октябрь средний размер субсидий составил 539 гривен.

Замминистра отметил, что при этом размер льготы составляет 418 гривен.

“Начисление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, независимо от даты начала отопления домов, проходит с 15 октября. Уже сейчас мы начисляем эти виды помощи за октябрь. В среднем... размер субсидии по Украине составил 539 грн, а льготы - 418 грн“, - сказал Музыченко.

Он подчеркнул, что теплая погода в Украине позволит сэкономить получателям льгот и субсидий.

“Начисление выплат все равно осуществляется с 15 октября, а отопление включили позже - люди смогут сэкономить до 200 грн в месяц“, - пояснил чиновник.

“В проекте бюджета на 2020 год на программу субсидий заложено около 47 млрд грн. Этой суммы хватит на всех, кому нужна государственная помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг“, - добавил замминистра.