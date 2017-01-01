Налоговая служба проверила почти 6 500 тысяч продавцов сигарет и алкоголя.

В налоговой оштрафовали продавцов сигарет и алкоголя на 60 млн грн depositphotos.com

За последние десять месяцев Государственная налоговая служба проверила почти 6 500 продавцов сигарет и алкоголя, оштрафовав их за нарушения суммарно на 60,4 млн грн. Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы Украины.

Штрафники уже оплатили половину необходимой суммы.

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Во время проверок налоговикам удалось вывести из тени почти 10 тыс точек реализации алкоголя и сигарет. Поймали нарушителей очень просто. Среднемесячный выторг 17,258 тыс субъектов такого хозяйствования (всего в Украине 67 тыс продавцов указанной подакцизной продукции) составил 5 тыс грн. Эти данные налоговики получили по результатам анализа информации на чеках, поступающих из РРО.

Чиновники отмечают, что такая низкая выручка свидетельствует о том, что продавцы скрывали реальные размеры расчетных операций, ведь только траты на удержание одной точки ежемесячно составляют минимум 5,6 тыс грн.

В общем, налоговики вывели из тени 9,623 субъектов. Бюджет страны дополнительно пополнился 73,4 млн грн только от выдачи упомянутым плательщикам этих лицензий.

Напомним, бюджет-2019 получил почти 500 миллиардов налогов

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