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Курсы валют: гривна растет третий день подряд

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В пятницу доллар подешевеет на 14 копеек, а евро – почти на 19 копеек. На межбанке курс доллара и евро также снизились.
Гривная укрепилась сразу на 14 копеек
Гривная укрепилась сразу на 14 копеек
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на пятницу, 8 ноября, укрепил гривну по отношению к американскому доллару на 14 копеек – до 24,51 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 7 ноября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2451,5816 гривны (-14,1796);

– 100 евро – 2715,6169 гривны (-18,9123).

В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на девять копеек до 24,51 гривен за доллар, курс в покупке до 24,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 27,11 гривен за евро.

Напомним, резервы Украины сокращаются второй месяц подряд.

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