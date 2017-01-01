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Фондовый рынок США закрылся ростом

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Торги на Американской фондовой бирже в четверг, 7 ноября, завершились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Фондовый рынок США закрылся ростом
Фондовый рынок США закрылся ростом
depositphotos.com
Индекс Dow Jones вырос на 0,66% – до 27675 пункта.

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Индекс S&P 500 повысился на 0,27% – до 3085,2 пункта.

NASDAQ увеличился на 0,28% – до 8434,52 пункта.

Напомним, гривна растет третий день подряд.

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Теги: США, фондовый рынок, индексы, Фондовая биржа
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