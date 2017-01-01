Фондовый рынок США закрылся ростом

Торги на Американской фондовой бирже в четверг, 7 ноября, завершились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Фондовый рынок США закрылся ростом depositphotos.com

КорреспонденТ.biz