Фондовый рынок США закрылся ростом
Торги на Американской фондовой бирже в четверг, 7 ноября, завершились ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Индекс Dow Jones вырос на 0,66% – до 27675 пункта.
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Индекс S&P 500 повысился на 0,27% – до 3085,2 пункта.
NASDAQ увеличился на 0,28% – до 8434,52 пункта.
Напомним, гривна растет третий день подряд.
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