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Мировой долг достиг рекорда

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Мировой долг достиг рекордных показателей 188 триллионов долларов, или 230% от глобального ВВП.
Мировой долг достиг рекордных 188 трлн долларов
Мировой долг достиг рекордных 188 трлн долларов
depositphotos.com

Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении – 188 трлн долларов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

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По ее словам, две трети от общего уровня задолженности приходится на частный сектор.

“Госдолг развивающихся стран находится на уровне, который в последний раз наблюдался во время долгового кризиса 1980-х годов. В странах с низким уровнем дохода за последние пять лет произошло резкое увеличение задолженности“, – сказала глава фонда.

По оценкам МВФ, 43% стран с низким уровнем дохода либо подвержены высокому риску возникновения долговых проблем, либо уже находятся в бедственном положении.

Напомним, госдолг США побил рекорд.

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Теги: МВФ, экономика, долги
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  08.11.2019, 12:06
Оценка:  0
гость
Это дело рук пейсатой мафии. Только у них это на первом месте.
Кайдаш    08.11.2019, 11:44
Оценка:  0
Кайдаш
"..все закінчиться глобальною війною..." (с)
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