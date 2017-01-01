Бундестаг провалил голосование по Nord Stream-2

Парламент Германии не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в стране.

Немецкий Бундестаг не смог проголосовать за законопроект, который смягчит Газовую директиву Евросоюза по газопроводу Северный поток-2. Всего было отдано 133 голоса при требуемых для принятия 355 голосах. Читай также: Между Украиной и РФ разворачивается война за миллиарды



Новое заседание состоится утром 8 ноября. При этом будет ли на этом заседании рассмотрен вопрос поправок неизвестно.



Законопроект о смягчении поправок к газовой директиве Евросоюза подготовлен правящей коалицией. Документ предполагает возможность исключений из требований третьего энергетического пакета для трубопроводов из стран, не входящих в ЕС.



В частности, предлагается вывести из-под действия директивы газопроводы, построенные до 23 мая 2019 года либо имеющие первую точку соединения с сетью страны-члена ЕС на территории Германии. Читай также: Все работы по СП-2 выполнят в срок – Газпром



15 апреля страны-члены Евросоюза одобрили поправки к Газовой директиве ЕС, которые расширяют полномочия Брюсселя в сфере контроля морских магистралей. Теперь газопроводы, проложенные из третьих стран в территориальных водах ЕС, должны соответствовать правилам, которые до сих пор распространялись только на наземные трубы.

