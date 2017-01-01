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Бундестаг провалил голосование по Nord Stream-2

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Парламент Германии не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в стране.
Парламент Германии
Парламент Германии
wikipedia.org
Немецкий Бундестаг не смог проголосовать за законопроект, который смягчит Газовую директиву Евросоюза по газопроводу Северный поток-2. Всего было отдано 133 голоса при требуемых для принятия 355 голосах. 

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Новое заседание состоится утром 8 ноября. При этом будет ли на этом заседании рассмотрен вопрос поправок неизвестно.
 
Законопроект о смягчении поправок к газовой директиве Евросоюза подготовлен правящей коалицией. Документ предполагает возможность исключений из требований третьего энергетического пакета для трубопроводов из стран, не входящих в ЕС. 
 
В частности, предлагается вывести из-под действия директивы газопроводы, построенные до 23 мая 2019 года либо имеющие первую точку соединения с сетью страны-члена ЕС на территории Германии.

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15 апреля страны-члены Евросоюза одобрили поправки к Газовой директиве ЕС, которые расширяют полномочия Брюсселя в сфере контроля морских магистралей. Теперь газопроводы, проложенные из третьих стран в территориальных водах ЕС, должны соответствовать правилам, которые до сих пор распространялись только на наземные трубы. 
 
Поправки требуют, чтобы оператором Северного потока-2 была независимая от Газпрома компания, а 50% мощности газопровода было зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков.

Напомним, МИД ждет распространения законов Евросоюза на СП-2.

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Теги: Германия, Северный поток, газопровод
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