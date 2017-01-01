Курс биткоина на сегодня - онлайн хроника криптовалюты

Bitcoin на отметке 9 139 долларов.

По состоянию на пятницу, 8 ноября, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 9,139,06 долларов.

По состоянию на четверг, 7 ноября, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 9,246,84 долларов.

Ранее сообщалось о том, что в НБУ разъяснили статус биткоина в Украине. Оказывается, что для выработки общей позиции относительно правового статуса НБУ начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга.

Bitcoin - самая популярная и изменчивая в мире криптовалюта. Колоссальные падения заменяются громкими рекордами. Большинство из них зафиксированы в Корее, так как именно в этой стране наблюдается наибольший спрос.