Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Задержан из-за взятки еще один сотрудник НБУ

Комментариев: 1
Главный юристконсульт НБУ требовал взятку в размере 30 тыс долларов.
Прокуратура задержала сотрудника НБУ на взятке
Прокуратура задержала сотрудника НБУ на взятке
depositphotos.com

В Прокуратуре города Киева сообщили о задержании сотрудника Национального банка Украины — главного юристконсульта. Чиновник задержан из-за получения взятки в размере 15 тыс долларов. Об этом сообщается на официальной странице Прокуратуры города Киева в Facebook.

“Как установлено досудебным расследованием, указанное должностное лицо через посредника обратилось к директору предприятия, которое осуществляет деятельность по обмену валюты, с предложением за денежное вознаграждение оказать содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций“, - сообщают в прокуратуре.

За решение этого вопроса сотрудник НБУ потребовал от предпринимателя вознаграждение в сумме 30 тыс долларов США.

Сотрудник Нацбанка, а также посредник были задержаны во время передачи части обусловленных средств в сумме 15 тыс долларов США.

В ведомстве сообщили, что следствие еще проводится.

Напомним, ранее правоохранители задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тыс долларов США.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесьна Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: коррупция, НБУ, взятка, прокуратура
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  08.11.2019, 11:47
Оценка:  0
гость
Да узаконьте вы наконец взятки (как в США и Англии). Лоббирование интересов называется.Заодно хоть налог в казну с полученной суммы уплатит...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь