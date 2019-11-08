Задержан из-за взятки еще один сотрудник НБУ

Главный юристконсульт НБУ требовал взятку в размере 30 тыс долларов.

В Прокуратуре города Киева сообщили о задержании сотрудника Национального банка Украины — главного юристконсульта. Чиновник задержан из-за получения взятки в размере 15 тыс долларов. Об этом сообщается на официальной странице Прокуратуры города Киева в Facebook.

“Как установлено досудебным расследованием, указанное должностное лицо через посредника обратилось к директору предприятия, которое осуществляет деятельность по обмену валюты, с предложением за денежное вознаграждение оказать содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление валютных операций“, - сообщают в прокуратуре.

За решение этого вопроса сотрудник НБУ потребовал от предпринимателя вознаграждение в сумме 30 тыс долларов США.



Сотрудник Нацбанка, а также посредник были задержаны во время передачи части обусловленных средств в сумме 15 тыс долларов США.



В ведомстве сообщили, что следствие еще проводится.

Напомним, ранее правоохранители задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тыс долларов США.

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