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На что чаще всего жалуются украинские бизнесмены

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Почти половина жалоб (49%) поступила из Киева и области.
Почти половина жалоб (49%) поступила из Киева и области
Почти половина жалоб (49%) поступила из Киева и области
depositphotos.com

За период с июля по сентябрь 2019 года Совет бизнес-омбудсмена в Украине получил 428 жалоб от предприятий на неправомерные действия государственных органов. Это на 8% больше, чем за апрель-июнь текущего года. Об этом сообщается на сайте Совета бизнес-омбудсмена Украины.

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В ведомстве отмечают, что большинство жалоб подали украинские компании — 87%. Предприятий с иностранными инвестициями, которые подавали жалобы, меньше — 13%.

Преимущественно обращались представители малого и среднего бизнеса (70%). Наиболее активными отраслями были оптовая торговля (28%), промышленное производство (14%), недвижимость (8%), сельское хозяйство (8%), а также частные предприниматели (9%). Почти половина жалоб (49%) поступила из Киева и области.

Основные жалобы:

  • Налоговые вопросы (62%). Чаще всего компании пытались обжаловать результаты налоговых проверок. Электронное администрирования НДС было третьей наиболее распространенной налоговой проблемой для бизнеса.
     
  • Действия правоохранителей (10%). Уже второй квартал подряд компании меньше жаловались на действия правоохранительных органов.
     
  • Действия государственных регуляторов (7%). Бизнес меньше жаловался на Государственную архитектурно-строительную инспекцию, но больше на Антимонопольный комитет.
     
  • Таможенные вопросы (6%). Количество жалоб по таможенным вопросам увеличилось. Причина - рост количества обращений относительно задержки таможенного оформления товаров. 
     
  • Действия Министерства юстиции (4%). Предприниматели больше жаловались на неправомерные действия государственных регистраторов, поэтому отдельный раздел квартального отчета был посвящен рейдерству.

Напомним, в налоговой оштрафовали продавцов сигарет и алкоголя на 60 млн грн.

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Теги: Совета бизнес-омбудсмена, налоги, ФЛП, предприниматели
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гость  (аноним)  08.11.2019, 12:26
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