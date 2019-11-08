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Украине нужно уменьшить влияние олигархов на экономику — МВФ

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В организации отметили, что переговоры с Украиной продолжаются.
В организации отметили, что переговоры с Украиной продолжаются
В организации отметили, что переговоры с Украиной продолжаются
depositphotos.com

В Международном валютном фонде считают, что Украине необходимо уменьшить влияние олигархов на развитие экономики. Об этом сообщил представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне.

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Также представитель МВФ подчеркнул, что Украине следует продолжать структурные реформы для достижения макроэкономической стабильности.

“Мы думаем, что Украине нужно достичь успеха в ряде структурных реформ. Опять же, важно улучшить управление и борьбу с коррупцией, а также уменьшить роль государства и олигархов, параллельно проводя фискальную и монетарную политики, направленные на достижение макроэкономической стабильности“, — сообщил Райс.

Также Джерри Райс отметил, что переговоры МВФ и Украины по новой программе продолжаются.

Напомним, визит МВФ в Украину перенесли.

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Теги: МВФ, реформы в украине, развитие экономики
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Комментариев (1)
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Путин_xyйло    08.11.2019, 12:47
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Путин_xyйло
Уменьшить влияние пчел на мед? Коломойского на; ну вы в курсе
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